Хирурги достали мобильный телефон из желудка мужчины

Житель Египта обратился к врачам с жалобами на боли в животе и удивил медиков, пишет издание Gulf Today. Оказалось, в брюшной полости пациента лежал мобильный телефон, который мужчина проглотил.

Как признался египтянин, с телефоном в желудке он прожил полгода. Первое время мужчина стеснялся обращаться за помощью и надеялся, что мобильный выйдет из организма естественным путем. Но его состояние резко ухудшилось: развилась инфекция, поднялась температура и пропал аппетит.

Врачи, осмотрев больного, пришли к выводу — нужна срочная операция. Благодаря хирургическому вмешательству специалистам удалось извлечь посторонний предмет. По данным журналистов, пациент идет на поправку и готовится к выписке из больницы.

Однако одно остается неясным — зачем мужчина проглотил телефон. Сам пострадавший пока не дал свой комментарий.

Ранее врачи из Косово достали из желудка 33-летнего мужчины телефон Nokia 3310. Пациент жаловался на боли в животе и не знал, что его организм находится в опасности — из устройства в любой момент могла вытечь аккумуляторная кислота.