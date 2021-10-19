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Россияне стали чаще сдавать ПЦР-тесты в частных клиниках

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Количество сданных в частных лабораториях и клиниках с 1 сентября по 15 октября ПЦР-тестов на наличие коронавируса на 807% превысило их число за тот же период 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

Как отмечает издание, средний чек покупки одного ПЦР-теста достиг 2226 руб. В Москве тест подорожал на 25%, до 2431 руб., при этом их количество за год выросло на 920%.

Вместе с тем, по данным исследования, за тот же период, на 20% упало число тестов на антитела, сделанных в частных клиниках РФ. Их цена снизилась на 11% — до 1090 руб. за штуку. По мнению экспертов, это связано с тем, что при введении ограничений в основном принимаются сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тест.

С 11 октября в Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19. Пройти обследование можно будет всем желающим, взяв с собой паспорт или свидетельство о рождении для детей. В случае положительного результата человека попросят зайти в отдельный кабинет, где медработник сразу бесплатно возьмет ПЦР-тест.

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Коронавирус 2019-nCoV
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