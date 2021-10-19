«Ситимобил» ввел сервисный сбор

Агрегатор такси «Ситимобил» уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с каждого заказа в размере 1–4,5 рублей, который будет включен в стоимость поездки. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это не отразится на доходах непосредственно водителей», — заявили в «Ситимобиле».

По их словам, подобные сборы есть у зарубежных сервисов, например Lyft и Uber. В компании пояснили, что решение было вызвано необходимостью «в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Полученные средства направят на развитие сервиса.

Во втором квартале через «Ситимобил» было совершено более 50 млн поездок. Введение сервисного сбора, согласно оценке издания, позволит компании за три месяца получить 50–225 млн рублей.

В «Яндекс.Такси» заявили об отсутствии сбора с пользователей. Компания берет «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков. В DiDi нет никаких сборов, кроме комиссии в размере от 9,5% до 18%.

Ранее стало известно о введении сервисного сбора для пользователей «Яндекс.Еда». В Москве сбор в настоящее время составляет 29 рублей с заказа, а в регионах он будет устанавливаться алгоритмом с учетом ряда параметров и может различаться.