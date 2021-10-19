В Красноярском крае разыскивают двух пропавших девочек

В городе Дудинка Красноярского края полиция разыскивает двух 11-летних девочек, не вернувшихся накануне домой. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Вечером 18 октября в полицию обратилась мачеха одной из пропавших детей. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться ночевать у своей подруги. Однако, как оказалось, та тоже не ночевала дома.

«В настоящее время на поиски детей ориентирован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители также устанавливают круг общения детей, проверяя возможные места их нахождения.

Накануне сообщалось, что девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью, после этого были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. При этом в последний раз пропавшую видели вместе с подругой в магазине, где дети покупали конфеты. Предполагается, что Ланская увела к себе домой обеих девочек, однако подругу пропавшей отпустила, после чего ребенок помог правоохранительным органам выйти на след убийцы.