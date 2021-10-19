Дайвер-любитель нашел меч крестоносца в Средиземном море

Дайвер-любитель совершал погружение в Средиземном море в Израиле, когда заметил на песке предмет по очертаниям напоминающий меч. Он передал находку в израильское Управление древностями, пишет The Guardian.

Там завили, что найденный меч принадлежал, вероятно, крестоносцу, который приплыл в Святую Землю почти тысячелетие назад.

Хотя лезвие, рукоять и рукоять около метра длиной были покрыты морскими организмами ученым удалось установить принадлежность меча к периоду крестоносцев.

One for Crusade historians- this is an *amazing* find if it is what it seems to be!



Sharp-eyed diver finds Crusader's ancient sword on Israeli seabed https://t.co/LEmVPUgRLv — Simon John (@sjohnhist) October 18, 2021

Находка была сделана в бухте недалеко от портового города Хайфа. Предполагается, что это место раньше было привлекательно для моряков как убежище.

Меч возрастом около 900 лет будет выставлен на всеобщее обозрение в музее после того, как будет очищен и восстановлен.

Ранее сообщалось, что а Баварии нашли могилу с «хипстером», жившим 1500 лет назад.