Дайвер-любитель нашел меч крестоносца в Средиземном море

Дайвер-любитель совершал погружение в Средиземном море в Израиле, когда заметил на песке предмет по очертаниям напоминающий меч. Он передал находку в израильское Управление древностями, пишет The Guardian.
Там завили, что найденный меч принадлежал, вероятно, крестоносцу, который приплыл в Святую Землю почти тысячелетие назад.
Хотя лезвие, рукоять и рукоять около метра длиной были покрыты морскими организмами ученым удалось установить принадлежность меча к периоду крестоносцев.
One for Crusade historians- this is an *amazing* find if it is what it seems to be!— Simon John (@sjohnhist) October 18, 2021
Sharp-eyed diver finds Crusader's ancient sword on Israeli seabed https://t.co/LEmVPUgRLv
Находка была сделана в бухте недалеко от портового города Хайфа. Предполагается, что это место раньше было привлекательно для моряков как убежище.
Меч возрастом около 900 лет будет выставлен на всеобщее обозрение в музее после того, как будет очищен и восстановлен.
Ранее сообщалось, что а Баварии нашли могилу с «хипстером», жившим 1500 лет назад.