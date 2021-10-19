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Зарплата курьеров выросла до 200 тыс. рублей из-за их дефицита

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Зарплаты курьеров в России выросли в 1,5-2,5 раза из-за острого кадрового дефицита, сообщает «Ведомости» со ссылкой на данные Superjob.

Стоимость услуг пеших курьеров может составлять 100 тысяч рублей в месяц, а их коллег на автомобилях - до 200 тысяч рублей. Услуги доставщиков подорожали из-за острой нехватки сотрудников. В сентябре спрос работодателей на складских сотрудников и автоперевозчиков возрос в 3-3,5 раза по сравнению с августом. В Headhunter рассказали, что спрос на курьеров вырос в 7 раз.

Работодатели объяснили кадровый дефицит сезонным повышения спроса на доставку, активным ростом сегмента доставки еды, а также последствиями оттока мигрантов. Больше всего дефицит испытывают компании по доставке еды и продуктов, но к «Черной пятнице», которая стартует в России 25 ноября, проблемы с сотрудниками могут испытать и маркетплейсы. В службах доставки пик загруженности ожидают к Новому году.

Ранее стало известно, кто из россиян больше всего доволен уровнем своей зарплаты. Около 42% программистов оказались довольны уровнем своей зарплаты. Это произошло в виду того, что доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции. Так, зарплатные предложения у работодателей за год увеличились более чем на четверть.

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