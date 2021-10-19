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Женщина рассказала, как ее дочь спаслась от предполагаемой убийцы девочки в Вологде

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Кадры из видео/Телеграм-канал Mash

Мать еще одной школьницы из Вологды Виктория рассказала РЕН ТВ, как за ее дочерью пыталась увязаться подозреваемая в убийстве девятилетней девочки.

Жительницы Вологды сообщила изданию, что ее дочь увидела в Сети фотографии подозреваемой и рассказала, что эта женщина подходила к ней.

«То есть она у нас тут ходила по всем районам штурмовала», — добавила Виктория.

Она спросила девочку, в каком классе она учится, но та ей ничего не ответила и пошла дальше. Ее спасло то, что рядом находился мужчина из соседнего дома, школьница вместе с ним дошла до своего дома, отметила женщина.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в убийстве лишили родительских прав.

Убитая девочка пропала 16 октября В Вологде. В этот день она ушла из дома и не вернулась, были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская.

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