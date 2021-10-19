Подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде находится в одном из медучреждений Карелии

Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подозреваемую задержали при попытке уехать из города. Ее вычислили по камерам, на записях с которых видно, что женщина шла с девочкой и ее подругой из магазина.

Девочка пропала 16 октября. В этот день она ушла из дома и не вернулась, были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. При этом в последний раз пропавшую видели вместе с подругой в магазине, где дети покупали конфеты. Предполагается, что Ланская увела к себе домой обеих девочек, однако подругу пропавшей отпустила, после чего ребенок помог правоохранительным органам выйти на след убийцы.