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Пропавшую в Вологде девятилетнюю девочку нашли мертвой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью, после этого были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.

По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. При этом в последний раз пропавшую видели вместе с подругой в магазине, где дети покупали конфеты. Предполагается, что Ланская увела к себе домой обеих девочек, однако подругу пропавшей отпустила, после чего ребенок помог правоохранительным органам выйти на след убийцы.

В настоящее время на месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что после исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Как сообщили местные средства массовой информации, девочка жила с матерью, ее сожителем и бабушкой. По словам руководителя поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас» Александра Громова, добиться какой-либо полезной информации от родственников оказалось сложно, так как «с их стороны чувствовалось безразличие».

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