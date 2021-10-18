В Латвии введут жесткий локдаун из-за коронавируса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в стране будет введен жесткий локдаун на четыре недели. Об этом он сообщил на совете по кризисному управлению, передает ТАСС.

По его словам, карантин продлится с 21 октября до 15 ноября. В частности, будут закрыты большая часть магазинов, развлекательных и учебных заведений.

Ранее правительство Финляндии продлило введенные из-за коронавируса ограничения до 7 ноября, сообщается на сайте МВД страны. Въезжать в страну смогут граждане стран и территорий зеленого списка ЕС.

Страна при этом приняла решение с 18 октября открыть железнодорожный пункт пропуска «Вайниккала» — через него проходит все пассажирское сообщение с Россией. Это не означает автоматического возобновления пассажирских перевозок, однако делает его возможным.

Также сообщалось, что власти Крыма в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации обяжут работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения и ограничить для них льготный проезд.