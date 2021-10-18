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Университет Хопкинса назвал страну, лидирующую по заболеваемости COVID-19

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Global Look Press

Латвия возглавила мировой анти-рейтинг по числу зараженных коронавирусом, выявленных за минувшую неделю. Об этом сообщает в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

Он опубликовал диаграмму, в которой приведены страны с наибольшим количеством случаев инфицирования SARS-CoV-2, зарегистрированных за прошлую неделю университетом Джонса Хопкинса. Самая высокая заболеваемость наблюдалась в Латвии — 7679,97 зараженных на миллион человек. На втором месте оказался Барбадос (7125,28 зараженных), на третьем — Грузия (7106,18).

Каждые сутки в Латвии регистрируется более 2 тыс. заболевших, в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

В сентябре университет сообщил, что число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 225 млн человек— больше всего в США, Индии и Великобритании.

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