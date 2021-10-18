Россиянин закопал два миллиона по просьбе мошенников

В Новокузнецке телефонные мошенники выманили у 55-летнего местного жителя 2,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Мужчина подал заявление в полицию, где указал, что сперва ему позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что с его карты незаконно списывают деньги. После этого ему предложили перевести все накопления в размере 450 тыс. рублей на специальный «страховой» счет. В результате новокузнечанин снял всю сумму и через банкомат перевел мошенникам.

Во второй раз аферисты позвонили мужчине с сообщением, что на его имя по фальшивым документам пытались оформить кредит в размере 5 млн рублей. Чтобы избежать обязательств по займу, злоумышленник сказал, что новокузнечанину необходимо оформить кредит на максимально возможную сумму и положить под березу в указанном месте. Жертве удалось получить 1,8 млн рублей, которые он закопал под деревом.

«Кто забрал наличные, мужчина не увидел, но когда прочитал записку, оставленную для него под березой, то понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы», — пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники начали устраивать жертвам аудиоспектакли из нескольких звонков.