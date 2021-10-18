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Опубликовано видео с места стрельбы в школе в Пермском крае

Появилось видео с места происшествия в поселке Сарс под Пермью, где школьник в понедельник, 18 октября, устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ролике можно увидеть, что около «Сарсинской средней общеобразовательной школы имени А.М. Карпова» находятся местные жители, учащиеся. На месте ЧП работают оперативные службы. Сотрудники полиции находятся внутри образовательного учреждения.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Также будет проверяться охранная фирма, обеспечивающая безопасность школы.

В поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел в одной из школ. Школьник произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу. В образовательном учреждении были отменены уроки.

Как установлено, стрелявшего в пермской школе ученика обезвредила директор школы.

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