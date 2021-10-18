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РЕН ТВ: конфликт с участием мигрантов произошел на севере Москвы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Драка с трудовыми мигрантами, по предварительным данным, произошла в столичном районе Коптево. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на севере Москвы, когда мужчины распивали алкоголь. В числе участников драки были и работники ГБУ «Жилищник».

В результате инцидента одного из пострадавших доставили в больницу с ножевым ранением.

Предварительно, после происшествия сотрудники правопорядка задержали более 20 человек. В настоящий момент МВД устанавливает обстоятельства конфликта. Не исключается, что участникам нападения может грозить депортация.

Официальной информации со стороны следователей пока не поступало.

Ранее мужчине разбили голову во время драки в метро Москвы. Инцидент произошел вечером 14 октября на станции метро «Автозаводская»

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