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Охранную фирму, обеспечивающую безопасность, проверят после стрельбы в школе под Пермью

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отдал поручение проверить охранную фирму, отвечающую за безопасность в школе под Пермью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство территориальной безопасности по региону.

«По поручению главы региона, краевой минтербез проведет проверку охранной организации, обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении», — уточнили в ведомстве.

В округ уже были направлены представили министерства образования, включая курирующих дополнительное образование и работу с психологами.

Утром, 18 октября в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел в «Сарсинской средней общеобразовательной школе имени А.М. Карпова». Школьник произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало ногу. В образовательном учреждении были отменены уроки.

Ранее сообщалось, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к ответственности.

Также стало известно, что стрелявшего в пермской школе ученика обезвредила директор школы.

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