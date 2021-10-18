Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Диетолог Кононенко назвала пять самых вредных для завтрака продуктов 09:07
В школе Пермского края, где ученик устроил стрельбу, отменили уроки 08:59
В Госдуме восхитились призовыми Team Spirit за победу на чемпионате мира... 08:59
«КП»: стрелявший в пермской школе ученик поставил детей к стене 08:52
Украинцы отреагировали на пост Госдепа США про Крым с перевернутым флагом 08:45
Чернышенко поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мире по Dota 2 08:44
Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы 08:36
ТАСС: стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к ответственности 08:34
Совместные учения России и Китая закончились в Японском море 08:20
Уткин отреагировал на победу Team Spirit на чемпионате мире по Dota 2 08:17

Начался процесс над предполагаемыми киллерами Ореховской ОПГ

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В Московском областном суде начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. Она входила в «Ореховскую ОПГ». Как пишет издание «Коммерсантъ», этому предшествовала, растянувшаяся практически на год процедура отбора присяжных.

По данным издания, «Ореховская ОПГ» получила репутацию одного из самых кровавых преступных сообществ в новейшей истории России.

«Кемеровские», по данным следствия, базировались в подмосковном Одинцово. Бригада киллеров подчинялась лично одному из лидеров «ореховских» Дмитрию Белкину (Белок).

Они уцелели в начале 2000-х при разгроме ОПГ, а дальше начали вербовать новых членов в свои ряды. Основные их доходы приходились на крупнейший в подмосковном городе рынок. Большинство преступлений совершено в борьбе за контроль над торговым предприятием.

Ранее сообщалось, что членам «ореховской» ОПГ предъявлено обвинение в убийстве адвоката Татьяны Акимцевой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях