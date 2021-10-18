Начался процесс над предполагаемыми киллерами Ореховской ОПГ

В Московском областном суде начался процесс по делу предполагаемых участников группировки, в свое время созданной из выходцев города Кемерово. Она входила в «Ореховскую ОПГ». Как пишет издание «Коммерсантъ», этому предшествовала, растянувшаяся практически на год процедура отбора присяжных.

По данным издания, «Ореховская ОПГ» получила репутацию одного из самых кровавых преступных сообществ в новейшей истории России.

«Кемеровские», по данным следствия, базировались в подмосковном Одинцово. Бригада киллеров подчинялась лично одному из лидеров «ореховских» Дмитрию Белкину (Белок).

Они уцелели в начале 2000-х при разгроме ОПГ, а дальше начали вербовать новых членов в свои ряды. Основные их доходы приходились на крупнейший в подмосковном городе рынок. Большинство преступлений совершено в борьбе за контроль над торговым предприятием.

Ранее сообщалось, что членам «ореховской» ОПГ предъявлено обвинение в убийстве адвоката Татьяны Акимцевой.