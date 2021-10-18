Врач Фаллахи рассказала, как правильно побороть бессонницу

Врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи рассказала, что снотворные препараты часто имеют краткосрочный эффект и могут вызывать привыкание, поэтому стоит попробовать победить бессонницу естественным путем. Об этом специалист рассказала РИА «Новости».

«Ни в коем случае не заставляйте себя спать — это усиливает тревогу и нервное напряжение. Если не получилось уснуть в течение получаса, попробуйте послушать спокойную музыку или почитать книгу. Возвращайтесь в кровать, когда почувствуете легкую сонливость», — посоветовала врач.

Она отметила, что крайне важным для восстановления сна является здоровый образ жизни, в частности, соблюдение режима дня. Просыпаться и засыпать нужно в одно и то же время — это наладит биологические часы.

Фаллахи также посоветовала соблюдать гигиену сна — отказаться от тяжелого ужина и сладкого на ночь, прогуляться на свежем воздухе, принять теплый душ или расслабляющую ванну за пару часов до сна. Подготовить ко сну нужно не только себя, но и комнату, где вы будете спать

«Оптимальная влажность воздуха в спальне — 50-60 процентов. Температура – 17-20 градусов», — заявила врач.

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