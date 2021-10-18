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Общежитие СПбГУ эвакуируют из-за сообщения о человеке с гранатой

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Depositphotos

Общежитие Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Невском районе города эвакуировали из-за информации о мужчине с гранатой. Об этом говорится на сайте вуза.

Сообщается, что вечером 17 октября неизвестный позвонил на центральный пост охраны СПбГУ.

«Звонивший сообщил, что у него есть информация о проходе в общежитие СПбГУ по адресу: пр. Солидарности, д. 27 человека с гранатой», — заявили в пресс-службе университета.

В целях безопасности проводится эвакуация людей из общежития, число эвакуированных не уточняется. На место прибыла следственно-оперативная группа, сейчас полиция поэтажно осматривает здание.

Иные подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что в Новой Москве в деревне Летово загорелся частный дом престарелых. Спасатели провели эвакуацию, из дома были спасены три человека.

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