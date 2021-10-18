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Депутат Милонов призвал запретить детям посещать Европу во время гей-парадов

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что нужно запретить детям посещать Европу во время гей-парадов. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Такое предложение парламентарий высказал в связи с новым порядком выезда несовершеннолетних за рубеж с 17 октября. По новым правилам, один из родителей может ограничить вывоз ребенка в конкретные страны.

Милонов, являющийся членом комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, заявил, что ребенок не должен становиться жертвой ЛГБТ-пропаганды.

«Когда мама либералка, и хочет приобщить ребёнка к европейским ценностям, какой-нибудь детский гей-парад, папа должен запретить туда ехать в конкретные дни, в которых ребёнок может увидеть весь этот ужас», — высказал свою точку зрения депутат.

Отмечается, что новые правила также позволяют отозвать заявление о несогласии на выезд ребенка из России. На территории России этом можно сделать в отделах полиции, а за границей — в посольствах и консульствах. Обращение будет рассматриваться в течение двух дней.

Ранее Милонов предложил запретить незамужним россиянкам отдыхать в Турции.

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