Иммунолог Крючков призвал россиян вновь перейти на «удаленку»

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что в нынешней эпидемиологической ситуации необходимо переводить детей на дистанционную учебу, а взрослым — перейти на удаленный режим работы. Об этом пишет URA.RU.

»[Очные занятия] — очередной рассадник COVID-19. Важен переход на дистанционную или комбинированную работу, где это возможно. И иностранные компании это показывают. В крупных городах они и не выходили на очный формат, и бизнес у них не лопнул. Надо российским компаниям, государственным, в первую очередь, учиться этому», — заявил Крючков.

Он также напомнил о необходимости соблюдать и контролировать масочный режим, а также счел необходимым отменить массовые мероприятия.

Ранее Крючков заявил, что «суперволна» COVID-19 в России будет длиться до весны.

Накануне сообщалось, что 16 октября в России было зафиксировано 34 303 случая заражения коронавирусом за сутки. Число умерших от коронавируса составило 997 человек.