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В Башкирии мужчина задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне

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Depositphotos

В Башкирии на 10,6 лет осудили 32-летнего мужчину, который задушил своего приятеля из-за включенного света в спальне, передает NewsBash.

По данным издания, приятели собрались на квартире одного из них и распивали алкоголь, когда произошла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина задушил своего собутыльника, а после, испугавшись, вызвал скорую.

По словам осужденного, он отправился спать, а его гость ходил по квартире и постоянно включал свет в спальне.

«Он захрипел, я ударил его ладонью, он оперся на стену. Потом я ушел к соседям, а когда вернулся, то увидел, что он лежит, а изо рта идет пена», — сказал он.

Мужчина пытался спасти друга, делал ему массаж сердца и искусственное дыхание, но он скончался.

Ранее сообщалось, что правоохранители города Верхняя Салда в Свердловской области разыскивают мужчину, напавшего с ножом на двух женщин. Злоумышленник ранее отсидел за убийство, разбои и изнасилования.

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