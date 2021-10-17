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В Башкирии полицейские протащили по асфальту пенсионерку

В Стерлитамаке при попытке проехать на автобусе без сертификата о вакцинации задержали пенсионерку. Об этом сообщает NewsBash.

В соцсетях появилось видео задержания. На кадрах видно, как пожилую женщину сначала волокут по земле, а потом под руки ведут к автомобилю полиции.

В полиции заявили, что правоохранители прибыли по вызову работников автовокзала, которые пожаловались на то, что пассажирка задерживает отправление автобуса. По их словам, пенсионерка игнорировала неоднократные требования работников вокзала покинуть автобус и тем самым задерживала отправление.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что на Урале пенсионерку будут судить за клевету и оскорбление представителя власти.

По данным следствия, 23 сентября в одном из домов Верхней Салды между 58-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила выгнать сожителя, но это не дало результатов. Тогда пенсионерка позвонила в полицию и соврала, что мужчина «приставил нож к ее горлу».

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