Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Смоленске рабочего «перемололо» во время укладки асфальта 22:22
Хабиб прокомментировал победу Шлеменко над Гусейновым 22:20
Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска 21:59
Биолог Баранова назвала уровень антител, который защитит от «дельта»-штамма 21:57
На награждении фигуристок в Будапеште вынесли старый российский флаг 21:57
Приставы начали принудительное взыскание 26 млн рублей с Faсebook 21:51
Шлеменко победил Гусейнова в главном бою EFC 42 21:40
Российская фигуристка Попова сравнила победу Team Spirit на ЧМ по Dota... 21:39
В Подмосковье пьяный пассажир напал на таксиста, угрожая перерезать горло 21:34
«Главе русской мафии» Михаилу Танскому предъявили обвинения 21:27

Житель Петербурга случайно подстрелил полицейского во время охоты на гусей

close
100%
Depositphotos

37-летнего инспектора отдела ГИБДД случайно подстрелили во время охоты на гусей, приятель полицейского выстрелил в стаю в тот момент, когда инспектор встал с раскладного стула. Об этом сообщает 47news.

Пострадавшего с огнестрельным ранением головы доставили в больницу, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое и сейчас борются за его жизнь.

Оба охотника были трезвы, у них есть разрешения на охотничье оружие и добычу птицы.

Ранее во время закрытия сезона охоты в Челябинской области председатель Еткульского суда Вадим Кинзин получил серьезные ранения.

По словам его коллеги из Еманжелинского суда Михаила Грачева, Кинзин сам выстрелил себе в грудь. Полицейские рассматривают версию, что судья был подстрелен его товарищем. Кинзина доставили в больницу в тяжелом состоянии, пуля задела его сердце.

До этого сообщалось, что в США женщина случайно подстрелила друга, когда использовала лазерный прицел на боевом пистолете для игры с котом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях