Житель Петербурга случайно подстрелил полицейского во время охоты на гусей

37-летнего инспектора отдела ГИБДД случайно подстрелили во время охоты на гусей, приятель полицейского выстрелил в стаю в тот момент, когда инспектор встал с раскладного стула. Об этом сообщает 47news.

Пострадавшего с огнестрельным ранением головы доставили в больницу, врачи оценили его состояние как крайне тяжелое и сейчас борются за его жизнь.

Оба охотника были трезвы, у них есть разрешения на охотничье оружие и добычу птицы.

Ранее во время закрытия сезона охоты в Челябинской области председатель Еткульского суда Вадим Кинзин получил серьезные ранения.

По словам его коллеги из Еманжелинского суда Михаила Грачева, Кинзин сам выстрелил себе в грудь. Полицейские рассматривают версию, что судья был подстрелен его товарищем. Кинзина доставили в больницу в тяжелом состоянии, пуля задела его сердце.

До этого сообщалось, что в США женщина случайно подстрелила друга, когда использовала лазерный прицел на боевом пистолете для игры с котом.