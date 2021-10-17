Вассерман предложил начинать заседания Госдумы позднее, «чтобы можно было выспаться»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассерман предложил перенести начало заседаний комитетов Госдумы с 10 утра на более позднее время, так как парламентариям не удается нормально выспаться и они вынуждены приходить на работу сонными, пишет URA.RU.

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну. Возможно, удастся перенести начало наших заседаний на более позднее время, это было бы идеально для меня, да и для многих моих коллег», — сказал депутат, добавив, что о здоровье важно думать, а «законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут вопросов нет».

Ранее новоизбранный депутат Анатолий Вассерман рассказал, что ему придется поменять привычную форму одежды и арсенал традиционной жилетки для работы в Госдуме. По его словам, в первый день ему пришлось соблюсти дресс-код и в дальнейшем придется ходить в Госдуму в деловой одежде.