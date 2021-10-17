Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боксер Трояновский: наверное, Макгрегор постоянно свой вискарь употребляет 19:21
«Аталанта» Миранчука уверенно обыграла «Эмполи» 19:18
Albanian Daily News: причиной смерти четверых россиян мог стать хлор в бассейне 19:10
В Тобольске молодой человек убил 18-летнюю студентку 19:06
Боксер Трояновский предсказал победу Шлеменко в поединке с Гусейновым 19:03
«Бавария» разгромила «Байер», забив пять мячей в первом тайме... 18:53
Больная раком Синдеева объявила о расставании с мужем 18:53
В Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников 18:48
Боец Исмаилов Хабибу: переживаешь ты по-особенному 18:35
Актриса Муцениеце поддержала Бородину после критики судей на «Ледниковом периоде» 18:33

Россияне назвали качества «идеального отца»

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россияне считают, что главные качества «идеального отца» — заботливое отношение к матери детей (33% мужчин и 40% женщин), активное участие в жизни ребенка (29% мужчин и 34% женщин) и совместный поиск решения проблем (24% мужчин и 34% женщин). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 19% опрошенных считают, что отец должен быть примером для подражания (19%), добрым (18% среди мужчин и 22% среди женщин) и надежным (17% среди мужчин против 20% среди женщин).

В России в воскресенье, 17 октября, впервые отмечают День отца, новый праздник, установленный президентом России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года.

Идею ввести новый праздник в календарь в июле предложила бывшая омбудсвумен Анна Кузнецова, ее идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. По словам Кузнецовой, эта мера должна подчеркнуть роль отца в воспитании детей и формировании семейных ценностей. В качестве ежегодной даты было предложено третье воскресенье октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях