Россияне назвали качества «идеального отца»

Россияне считают, что главные качества «идеального отца» — заботливое отношение к матери детей (33% мужчин и 40% женщин), активное участие в жизни ребенка (29% мужчин и 34% женщин) и совместный поиск решения проблем (24% мужчин и 34% женщин). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также 19% опрошенных считают, что отец должен быть примером для подражания (19%), добрым (18% среди мужчин и 22% среди женщин) и надежным (17% среди мужчин против 20% среди женщин).

В России в воскресенье, 17 октября, впервые отмечают День отца, новый праздник, установленный президентом России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года.

Идею ввести новый праздник в календарь в июле предложила бывшая омбудсвумен Анна Кузнецова, ее идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. По словам Кузнецовой, эта мера должна подчеркнуть роль отца в воспитании детей и формировании семейных ценностей. В качестве ежегодной даты было предложено третье воскресенье октября.