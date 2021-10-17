Прокуратура проверит обоснованность составления протокола из-за конфликта в метро

Прокуратура Московского метрополитена проверит обоснованность составления протокола на женщину, которая стала свидетелем конфликта в метро между пассажирами. Соответствующее поручение дала столичная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуроры истребовали для изучения в порядке надзора материалы по делу об административном правонарушении», — указано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в отношении женщины был составлен протокол о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Максимальное наказание по данной статье предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Инцидент произошел вечером, 12 октября. В одном из вагонов поезда, который следовал по направлению от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро, компания мужчин агрессивно вела себя по отношению к женщине. В рамках расследования инцидента были задержаны трое человек.