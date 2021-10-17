Российские школьники победили в Международной олимпиаде по математике

Школьники из России завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике — Romanian Master of Mathematics. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения.

Российская команда стала лидером состязания, первое место россияне разделили с китайцами.

Золотые медали достались одиннадцатиклассникам из Санкт-Петербургского Президентского физико-математического лицея №239 Ивану Бахареву и Максиму Туревскому.

Олимпиада прошла в румынской столице Бухаресте, в ней приняли участие 135 школьников из 22 стран.

Минпросвещения отмечает, что олимпиадные испытания для участников, представлявших Россию, провели дистанционно — на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Ранее сообщалось, что школьники из России победили на Азиатской олимпиаде по физике.