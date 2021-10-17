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День отца отпразднуют обитатели зоопарка Москвы

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moscow_zoo/vk.com

В столичном зоопарке его обитатели будут вместе с людьми праздновать День отца. Об этом сообщает пресс-служба зоосада Москвы на странице «ВКонтакте».

«Считается, что у большинства животных заботу о малышах берет на себя самка. Она обустраивает гнездышко, вынашивает и насиживает потомство и ухаживает до того момента, пока детеныши не станут самостоятельными», — уточнили представители Московского зоопарка.

Как обратили внимание в зоопарке, в животном мире роль отца порой бывает гораздо скромнее.

«Но это не совсем так. Среди животных-самцов очень много заботливых родителей. В условиях зоопарка есть даже такие, чья забота связана не только с инстинктами», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2021 году в России впервые отмечается День отца. Новый праздник был установлен президентом РФ Владимиром Путиным.

Также в «Союзе отцов» рассказали, как отмечать новый праздник.

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