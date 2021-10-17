Песков уверен, что Путин ревакцинируется от коронавируса

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова нет сомнений, что Владимир Путин пройдет ревакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом представитель главы государства заявил в эфире на телеканале «Россия».

По словам представителя Кремля, решение о ревакцинации Путин примет, основываясь на совете специалистов.

«Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов», — уточнил Песков.

Он добавил, что ранее Путин говорил про имеющийся у него высокий уровень титров антител. В результате ревакцинация теперь зависит от того, что порекомендуют президенту РФ медицинские эксперты.

Ранее в Кремле оценили эффективность вакцины от COVID-19 «Спутник V» после заражения коронавирусом окружения Путина.

Летом президент страны рассказал, какой вакциной он привился. Выбор был сделан в пользу «Спутника V».