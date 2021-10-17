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Экс-главу отдела Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятку

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Depositphotos

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего замначальника отдела в одном из департаментов Министерства обороны РФ Федора Дюльгера за взятку в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Как уточнили в суде, приговор не был обжалован, но пока не вступил в законную силу.

По информации суда, Дюльгер на момент совершения преступления занимал пост заместителя руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. В настоящее время он уволен в запас.

После оглашения приговора Дюльгера взяли под стражу в зале суда. В ходе заседания он признал вину, попросив квалифицировать свои действия как мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Гособвинение запросило для него девять лет колонии строгого режима, однако суд назначил ему наказание ниже минимального предела по предъявленному обвинению.

Ранее суд оправдал экс-главу департамента Минобороны, которого в 2015 году приговорили к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

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