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Вертолету с патриархом Кириллом удалось приземлиться в Орле

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Вертолет, на борту которого был патриарх Московский и всея Руси Кирилл, смог приземлиться в Орле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

До этого рейс с патриархом Кирилла задерживался из-за неблагоприятных погодных условий.

«Вертолет с патриархом Кириллом приземлился в Орле», — заявил источник агентства в РПЦ.

Официального подтверждения о благополучной посадке вертолета пока не поступало.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился в Орел, чтобы провести литургию в храме. Ожидалось, что в этот день глава РПЦ совершит великое освящение и Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери, находящемся в Орле.

«Патриарх Кирилл вылетел в Орел позже из-за погодных условий», — уточняли в РПЦ.

Также опровергнута информация, что патриарх Кирилл якобы кружил на вертолете над Орлом. Уже потом, когда погода улучшилась, он смог вылететь.

Ранее в РПЦ сообщили о подготовке встречи патриарха с папой Римским.

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