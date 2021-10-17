В России зафиксировано 34 303 случая заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 34 303 случая заражения коронавирусом, причем у 2 925 заболевших клинические проявления инфекции отсутствуют. Об этом сообщает в Telegram оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число инфицированных SARS-CoV-2 выявлено в Москве — 6 740 человек. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 3 323 зараженных, на третьем — Московская область, в которой зафиксировали 2 759 инфицированных.

Число умерших от коронавируса за последние сутки составило 997 человек.

С начала пандемии коронавирусом в России заразились 7 992 687 человек, жертвами COVID-19 стали 223 312 человек.

Ранее замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов назвал эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что «суперволна» COVID-19 в России будет длиться до весны.