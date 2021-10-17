Обновленные правила вывоза детей за границу начали действовать в РФ

Правила вывоза детей за границу поменялись в России. В результате теперь у родителей есть полномочия, чтобы запретить вывозить сыновей и дочерей в конкретную дату и срок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предполагается, что родителей оповестят об установленном запрете для их детей на поездки в другие страны.

Теперь несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель или законный представитель сможет указать, запрещает ли он выезд в конкретную страну, страны или во все страны в целом. Подобные ограничения могут быть установлены до момента, пока ребенку не исполнится 18 лет.

По ранее действовавшим правилам, заявители могли указать страны и периоды, куда и когда ребенка можно было вывозить, но не обратное.

Еще новыми правилами регламентируется отзыв заявителя о несогласии на выезд.

Также заявивший о запрете вывоза ребенка из РФ сможет вывозить ребенка за рубеж. Речь про тот случай, если он является гражданином России.

Ранее сообщалось, что в России хотят разрешить временно забирать детей из семьи.