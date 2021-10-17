Исследование показало, сколько российских работников завидует начальству

Большинство работников в России не завидует ни коллегам, ни начальству. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Стало известно, что чаще всего могут завидовать коллегам с работы женщины, а по отношению к руководству — мужчины.

«Семь из 10 респондентов рассказали, что не завидуют на работе ни коллегам, ни начальнику. При этом среди женщин независтливых сотрудников больше (78%), чем среди мужчин (76%)», — уточнили в исследовании.

В рамках данной работы опросили свыше 10 тыс. пользователей портала из всех российских регионов.

Каждый шестой респондент (16%), по итогам опроса, завидует начальству. Среди мужчин таких оказалось 18%, а среди женщин — 15%.

Чаще всего соотечественники завидуют высокой зарплате, данный факт выбрали 82% опрошенных.

Ранее исследование показало, сколько россиян готовы пойти на ложь ради карьеры.