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Гинцбург рассказал, что исследования вакцины в виде спрея разрешены, но еще не начались

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РФПИ и Центр имени Гамалеи/РИА «Новости»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что второй этап клинических исследований вакцины против COVID-19 в виде назального спрея в нос пока еще не стартовал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы учреждения, к этому этапу ученые еще не перешли в связи с отсутствием финансирования.

«Исследования разрешены, но не стартовали», — объяснил Гинцбург.

Он не уточнил, когда примерно могут быть выделены деньги на исследование вакцины в виде спрея от коронавируса и какие сроки.

Ранее сообщалось, что в испытаниях назальной вакцины, представляющей собой второй компонент «Спутника V», поучаствует 500 человек.

Также в центре «Вектор» называли сроки появления вакцины в виде назального спрея. Препарат назвали МИР-19. Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

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