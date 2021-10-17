На Сахалине человек погиб под обломками крыши, сорванной сильным ветром

В городе Александровск-Сахалинский человек погиб под обломками крыши, сорванной сильным ветром — на западе Сахалина бушует мощный циклон, сообщает РИА «Новости».
«Один человек погиб. Тело нашли под обломками крыши», — рассказали в экстренной службе.
Сотрудники прокуратуры Сахалинской области выехали на место происшествия.
«Александровск-Сахалинской городской прокуратурой в рамках надзорных мероприятий проводится проверка по информации СМИ об обрушении кровли здания на людей», — рассказали в прокуратуре.
Ранее крыша спорткомплекса в Кирове обрушилась во время соревнований. Возможной причиной произошедшего могло стать скопление мокрого снега и влаги на крыше спорткомплекса.
В результате инцидента никто не пострадал.