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Облачная погода и до +10°С ожидается в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве в воскресенье, 17 октября, ожидается облачная погода и до +10°С, следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками. В ночь на 18 октября — облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление достигнет отметки в 746 мм ртутного столба.

Днем в столице синоптики прогнозируют +8-10°С, ветер — юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь похолодает до +2-4°С, заморозков не ожидается. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье — днем в диапазоне +7–11°С. В ночные часы температура воздуха достигнет +1-4°С. В некоторых районах области возможны заморозки до -1°С.

Синоптики сообщали, что в середине октября в Европейскую часть России придет похолодание, а в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

При этом в центральную Россию с четверга, 21 октября, вернется теплая погода.

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