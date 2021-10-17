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Синоптик предупредил о температурных аномалиях в Сибири

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на севере Сибири ожидаются температурные аномалии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом на карте», — сказал Вильфанд.

По его словам, это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии. Температура опустится до -4 градусов ночью, днем ожидается около 0, а максимальные отрицательные значения будут до -10 градусов. Синоптик объяснил аномалии мощным антициклоном и выносом теплого воздуха из Средней Азии.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что во вторник 19 октября в столичном регионе может выпасть мокрый снег. Она уточнила, что снег может выпасть утром или ночью, так как ночная температура опустится до -2-4°С. При этом, по словам Макаровой, 21 октября возможно потепление.

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