Григоренко призвал организовать пиар для Курил

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко призвал организовать пиар для Курильских островов, а также провести расширение и улучшение инфраструктуры островов, сообщает РИА «Новости».

«Туризм здесь достаточно специфический, но в этом его особенность. Тут очень много ярких по содержанию мест. Для развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике», — заявил Григоренко в ходе рабочей поездки на Итуруп.

По словам вице-премьера, он обсудил эти идеи с местными властями.

Ранее Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.