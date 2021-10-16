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На Украине рассказали о нарушении прав русскоязычных

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Vasily Fedosenko/Reuters

Ситуация с правами российских соотечественников в некоторых странах остается крайне неблагоприятной и вызывает тревогу. Об этом в ходе выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в этих странах зафиксировано целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из ряда сфер общественной жизни граждан, в том числе образовательной.

«Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников», — привел в качестве примеров Бакланов.

По его оценке, в сложившейся ситуации для российских ведомств и гражданского общества должна быть в приоритете работа в сфере правозащитной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России разработали законопроект, запрещающий въезд в страну иностранцам, проявившим ненависть и вражду к русскоязычному населению или оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.

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