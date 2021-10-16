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Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию против COVID-19

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Государство не сумело объяснить россиянам необходимость вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире НТВ заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его мнению, ответственность за провал по информированию граждан лежит на экспертном сообществе и ученых.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. <...> Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход «мы сказали, а вы делайте» не работает», — сказал он.

Толстой добавил, что люди не доверяют вакцине и никто не отвечает им на возникающие вопросы о том, почему вакцинированные все равно могут заболеть.

«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово», — заключил Толстой.

На низкие темпы по вакцинации населения ранее указал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он призвал коллег по всей стране усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболеваемости COVID-19.

Также глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что более 92% госпитализируемых в России пациентов с коронавирусом не привиты.

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