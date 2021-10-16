Следователи возбудили дело после нападения пациента с ножом в наркодиспансере в Якутии

Следственный комитет возбудил дело против пациента наркологического диспансера в Якутии, который накануне совершил нападение на пятерых человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное дело было возбуждено против жителя города Якутска 1974 года рождения по двум статьям УК РФ — «Убийство» и «Покушение на убийство».

Вечером 16 октября один из пациентов наркологического диспансера в Якутии во время ссоры напал на своих соседей по палате. В результате инцидента один человек погиб, еще четверо были ранены. По предварительной информации, причиной нападения стало нестабильное психологическое состояние больного.

Ранее в Минздраве Якутии рассказали о состоянии трех пострадавших пациентов.