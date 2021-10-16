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В Колумбии стерилизовали бегемотов Пабло Эскобара

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Smithsonian Channel/Edgar Jimene

Власти Колумбии подвергают стерилизации бегемотов наркоторговца Пабло Эскобара, который незаконно ввез их в страну вместе с другими экзотическими животными. Они проводят эту процедуру из-за того, что животные могут угрожать дикой природе страны, передает «Би-би-си».

Как сообщается, 24 из более, чем 80 особей ввели химическое вещество, вызывающее бесплодие.

По словам колумбийских экологов, бегемоты, которые считаются самым большим стадом за пределами Африки, вытеснили местную фауну.

В 1993 году, когда власти захватили ранчо Эскобара Hacienda Nápoles, многих животных, найденных в поместье, распределили по зоопаркам Колумбии. Однако, как рассказала колумбийский биолог Натали Кастельбланко, бегемотов было трудно перевозить с точки зрения логистики, поэтому власти решили оставить животных на рачно, «вероятно, думая, что животные умрут». Однако популяция бегемотов только увеличилась из-за отсутствия естественных хищников в Южной Америке.

Ученые, изучающие влияние бегемотов на окружающую среду, установили, что животные могут влиять на местную экосистему разными способами. Так, бегемоты могут вытеснить аборигенные виды животных, которые уже находятся под угрозой исчезновения, а также изменить химический состав водных путей, что станет препятствием для рыболовов.

Ранее стало известно, что спорткар Porsche, который принадлежал Пабло Эскобару, выставили на продажу.

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