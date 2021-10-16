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СК сообщил о гибели 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Екатеринбурге 18 человек стали жертвами отравления метанолом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

По версии следователей, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города несколько лиц продали гражданам спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), которая представляет опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь этой жидкости погибли 18 человек, сообщили в ведомстве.

Как рассказал агентству руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых после гибели 18 человек в Екатеринбурге. По его словам, ими оказались местные жители, 1978 и 1967 годов рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее в субботу стало известно, что в Екатеринбурге 16 человек погибли, отравившись метанолом.

До этого в октябре сообщалось, что после отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 35 человек. Также сообщается о 64 пострадавших. На ИВЛ остаются три пациента. В стационаре лечатся 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.

По факту массового отравления были задержаны три человека, подозреваемых в нелегальном сбыте поддельного алкоголя. По данным следствия, 29-летний местный житель организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а 60-летний мужчина и 47-летняя женщина осуществляли сбыт контрафактного алкоголя потерпевшим.

Следователи также обнаружили склад в Орске, с которого осуществлялся сбыт суррогата, а также пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда изъяли свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и 1279 — со спиртосодержащей продукцией.

Было возбуждено 5 уголовных дел, связанных с производством суррогатного алкоголя, которые объединены в одно производство.

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