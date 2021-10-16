Суд арестовал трех участников конфликта в московском метро

Черемушкинский суд Москвы постановил отправить в СИЗО трех участников конфликта в московском метро на станции «Текстильщики». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в пресс-службе, мужчины будут содержаться под стражей два месяца — до 15 декабря.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту хулиганских действий в Московском метрополитене.

Вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции «Текстильщики» фиолетовой ветки, обвиняемые проявили агрессию в отношении женщины. В результате за пассажирку заступились другие пассажиры. Фигуранты уголовного дела, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к людям.

Подозреваемыми стали мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, расследование произошедшего в метро конфликта продолжается.