Эксперт назвал эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19

Наиболее действенным способом снижения смертности от коронавируса является вакцинация, однако до достижения коллективного иммунитета в 80% существенно снизить число тяжелых случаев и смертей невозможно. Об этом заявил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, научные данные однозначно свидетельствуют о том, что наиболее эффективным способом борьбы с распространением заболевания является вакцинопрофилактика. Она позволяет снизить риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти пациента. Но достичь этих целей можно лишь при вакцинации не менее 80% населения страны или региона.

Как рассказал Чуланов, пока ни в одном из регионов в РФ целевой показатель по уровню коллективного иммунитета не достиг необходимых показателей.

«Однако в ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях — 64% и 57% соответственно, — отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от новой коронавирусной инфекции», — заключил специалист.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.