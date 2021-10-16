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Baza: в беспорядках в колонии во Владикавказе участвовал экс-чемпион мира по армрестлингу

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spartak_zoloev/instagram.com

В числе принимающих участие в беспорядках в исправительной колонии №1 Владикавказа, по предварительным данным, есть чемпион мира по армрестлингу Спартак Золоев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Золоева осудили за жестокое избиение своей бывшей супруги из-за ревности. По решению суда Золоева приговорили к шести годам лишения свободы.

По неподтвержденным данным, планы по отправке ряда заключенных в колонию в Чечне поменялись в последний момент. В результате теперь участников бунтов могут переправить в Дагестан.

Согласно информации следствия, днем 15 октября в ИК №1 УФСИН не менее 200 осужденных приняли участие в массовых беспорядках, они громили и уничтожали имущество колонии. При этом по сведениям РИА «Новости», в беспорядках участвовали около 600 человек.

Ранее СК возбудил дело об организации и участии в массовых беспорядках в колонии Владикавказа.

Также сообщалось, что во Владикавказе следователи начали проверку из-за беспорядков в колонии.

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