ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

Ситуация в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, где осужденные устроили бунт, стабилизирована и взята под контроль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Отмечается, что в результате беспорядков никто не пострадал.

В настоящее время на территории колонии работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Для установления всех обстоятельств произошедшего на место прибыл заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы Рустам Степаненко.

Волнения вспыхнули в ИК-1 во Владикавказе днем 15 октября, в беспорядках участвовали около 600 человек. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что беспорядки в исправительной колонии организовали двое осужденных из-за проведения обысков. В ведомстве отметили, что осужденные попытались дестабилизировать работу ИК и призвали к этому других осужденных, которые поддались на провокацию и принялись ломать ограждения в жилой зоне и выводить из строя камеры видеонаблюдения.