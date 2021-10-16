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«Бегите лол»: в Екатеринбурге подростки переименовали школы в Google Maps

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Google.ru/maps

В Екатеринбурге школы на картах Google Maps массово переименовывают — сейчас «альтернативные» названия носят уже десятки учебных заведений города. Об этом пишет региональное издание Е1.

Самое популярное новое название — школа «имени Мишки Фредди» и различные варианты. «Мишкэфредэ» — герой хоррор-игры Five Nights at Freddy's

Школа №22 была подписана как школа «имени Вермахта», а затем стала «ФРЕДДИ ААААА». Лицей № 180 носил имя пародиста и певца Гоги Карабахского, а затем сменил название на оригинальное.

Школы №99 и №32 подростки переименовали в «дурку», а № 72 — в школу «имени рыбки», школа №81 — «имени амонгасиков».

С новыми «правками» школа №197 «захвачена Соу Хиери [персонаж японской игры-ужастика Your Turn To Die], бегите лол».

Один из екатеринбургских лицеев временно стал «имени Теодора Качинского» — известного американского философа и террориста, известного как «унабомбер».

Название некоторых школ команда редакторов Google Maps уже поправила, но подростки продолжают.

Ранее жителю Екатеринбурга по ошибке запенили дверь и «подарили» погребальный венок.

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