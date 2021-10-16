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Небольшой и дождь и до +10°С ожидается в Москве

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Sergei Karpukhin/Reuters

В Москве в субботу, 16 октября, будет до +10°С, следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками. В ночь на 17 октября — облачно с прояснениями, без осадков. Атмосферное давление снизится и достигнет отметки в 746 мм ртутного столба.

Днем в столице синоптики прогнозируют +8–10°С, ветер — юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь похолодает до +2–4°С, заморозков не ожидается. Сохраняется ветреная погода.

В Подмосковье — днем в диапазоне +7–11°С. В ночные часы температура воздуха достигнет +1-4°С. В некоторых районах области возможны заморозки до -1°С.

Синоптики сообщали, что в середине октября в Европейскую часть России придет похолодание, а в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.

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